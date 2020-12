Beim Internet-Konzern Amazon kommt es der Gewerkschaft Verdi zufolge in Sortier- und Versandzentren zu Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Allein in dieser Woche seien Dutzende von Infektionen in mehreren Zentren in Schleswig-Holstein bekannt geworden, teilte die Gewerkschaft mit. Sie fordert deshalb ein Eingreifen der Behörden. Amazon erklärte, für den Konzern habe die Gesundheit der Mitarbeitenden oberste Priorität. Die Gesundheitsämter besuchten dem Konzern zufolge Amazon-Gebäude mehrfach und bestätigen demnach ein sicheres Arbeitsumfeld.



Verdi beklagte dagegen, dass die Schließung von Geschäften abseits des Lebensmittelhandels den Druck auf Beschäftigte bei Amazon und anderen Online-Händlern erhöht habe. Der Lockdown verschlechtere dort die Arbeitsbedingungen, weil die Beschäftigten das erhöhte Aufkommen an Bestellungen bewältigen müssten, erklärte die Gwerkschaft. Amazon weise zwar auf ergriffene Maßnahmen hin, doch die hohe Zahl von insgesamt mehreren hundert an Covid-19 erkrankten Kolleginnen und Kollegen spreche eine andere Sprache. Der Gewerkschaft lägen zudem Fotos und Berichte von Beschäftigten vor, die zeigten, dass Hygiene, Abstandhalten und Sauberkeit vernachlässigt werden.



Verdi liegt seit Jahren mit dem US-Konzern im Streit. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeitenden in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel gelten. Amazon lehnt einen solchen Tarifvertrag mit Verdi ab.

