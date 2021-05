Für Urlaubsrückkehrer und andere Einreisende nach Deutschland sollen von heute an bundesweit einheitliche Corona-Regeln gelten.

Für vollständig Geimpfte und Genesene fallen damit Vorgaben zu Quarantäne und Tests weg - außer, man kommt aus einem Gebiet mit neuen, ansteckenderen Virusvarianten. Das sagte Gesundheitsminister Spahn in Berlin. Laut einer vom Bundeskabinett beschlossenen Verordnung sollen auch Nicht-Geimpfte die bisher übliche Quarantäne von zehn Tagen nach Einreise mit einem negativen Test vermeiden können, wenn sie aus einem so genannten Risikogebiet mit hoher Inzidenz kommen.



28,5 Millionen Menschen haben in Deutschland mindestens eine erste Impfung erhalten, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Das sind gut 34 Prozent aller Einwohner. 8,3 Millionen Bürger sind bereits vollständig gegen das Coronavirus immunisiert.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.