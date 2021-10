In Nordrhein-Westfalen drohen rund 60.000 Dosen Corona-Impfstoff zu verfallen.

Das bestätigte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" darüber berichtet. In geschlossenen Impfzentren des Landes lagern noch Zehntausende Impfdosen. Sind diese weniger als zwei Monate haltbar, dürften sie nicht mehr an den Bund zurückgegeben werden, heißt es. Die Impfdosen sollen dann entsorgt werden.



Bislang seien mehr als eine Million Impfdosen an den Bund zurückgeführt. Weitere Rückgaben seien geplant, heißt es.