Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, hat die Rolle der Parlamente bei den Entscheidungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hervorgehoben.

Je wichtiger die betroffenen Rechtsgüter seien, desto stärker sei der Gesetzgeber gefragt, sagte Harbarth der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Im frühen Stadium einer Krise schlage zwar die Stunde der Exekutive - also der Regierungen in Bund und Ländern. Doch ab einem bestimmten Zeitpunkt müsse der Gesetzgeber der Exekutive genauere Handlungsanweisungen geben. Derzeit liegen in Karlsruhe über 880 Verfahren mit Bezug zur Pandemie vor. Harbarth geht von weiteren Klagen aus und betonte, dass der Ausgang offen sei und die finalen Urteile nicht durch erste Eilentscheidungen vorbestimmt seien.



Der Bundesverfassungsgerichts-Präsident verwahrte sich zugleich gegen den Sprachgebrauch mancher Gegner der Corona-Politik. Wer die Gegenwart als "Diktatur" bezeichne, relativier die Naziherrschaft und diffamiere die - Zitat - "beste Republik unserer Geschichte". Das Grundgesetz räume ein Recht auf Widerstand dann ein, wenn versucht werde, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und andere Abhilfe nicht möglich wäre. Dass dies heute der Fall sein solle, lasse sich nicht ernstlich vertreten, so Harbarth.

