Das Robert Koch-Institut hat neue Zahlen zur Coronakrise bekannt gegeben.

Nach der im Internet veröffentlichten Übersicht gibt es rund 169.600 Infektionsfälle, das sind etwa 360 mehr als gestern. Die im Vergleich zu den Vortagen verhältnismäßig niedrige Zahl könnte damit zusammenhängen, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermittelt haben. 145.600 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle wird mit mehr als 7.400 angegeben.



Zum zweiten Mal in Folge hat die Ansteckungsrate beim neuen Coronavirus die kritische Grenze von 1 überschritten. Das Robert-Koch-Institut schätzt den so genannten R-Wert derzeit auf 1,13. Der Wert gibt an, wieviele weitere Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Schon am Samstag hatte er nach längerer Zeit wieder über 1 gelegen. Mitte vergangener Woche wurde er noch mit 0,65 angegeben.



Der Wert bildet nicht die momentane Situation ab, sondern bezieht sich aus methodischen Gründen auf Infektionen, die schon vor einer gewissen Zeit stattfanden. Das RKI weist darauf hin, dass noch nicht bewertet werden könne, ob die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu einem Anstieg der Infektionen geführt hätten.



Bund und Länder hatten einen Notfall-Mechanismus vereinbart, falls in einer Region innerhalb einer Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert werden. Inzwischen sind fünf Orte in Deutschland bekannt, in denen diese Obergrenze überschritten wird.