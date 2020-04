Die Forderung nach einer Mehrwertsteuersenkung für das von der Corona-Pandemie besonders betroffene Hotel- und Gaststättengewerbe stößt auf verhaltene Reaktionen.

SPD-Bundestagsfraktionschef Mützenich sagte im ARD-Fernsehen, das werde erst einmal nicht der entscheidende Schlüssel sein. Er regte an, beim Kurzarbeitergeld nachzusteuern. Zugleich warf er der Union vor, dies zu verhindern. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, betonte, man solle in diesen Zeiten nicht zuviel versprechen.



Bundesfinanzminister Scholz hatte weitere finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Man habe vor allem Branchen im Blick, in denen Lockerungen noch nicht so schnell in Sicht seien. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehöre sicherlich dazu, sagte Scholz der "Welt am Sonntag".



Rund 70.000 Hotels und Gastronomie-Betrieben droht nach Angaben des Branchenverbandes die Insolvenz. Der Verband fordert, dass Restaurants und Cafés verantwortungsvoll wieder geöffnet werden dürfen und die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent abgesenkt wird.