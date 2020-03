Bundesverkehrsminister Scheuer warnt vor feindlichen Übernahmen deutscher Unternehmen als Folge der Corona-Krise.

Man habe nicht nur einen viralen Angriff, sondern könnte später auch einen Wirtschaftsangriff erleben, so der CSU-Politiker gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".



Finanziell geschwächte Firmen könnten ins Visier internationaler Investoren geraten. Er sei bereits in Gesprächen mit anderen Ministerien, um solche Pläne abzuwehren. Es gehe darum, Wirtschaftskraft in Deutschland nach der Krise zu sichern, so Scheuer.