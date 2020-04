Bund und Länder wollen die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus mindestens bis zum Ende der Osterferien verlängern.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die Telefonkonferenz von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Demnach bleibt die Bevölkerung angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Kanzleramtschef Braun hatte im Vorfeld erklärt, die Entwicklung bei der Zahl der neuen Infektionen gebe der Bundesregierung keinen Anlass, eine Aufhebung oder Lockerung der Einschränkungen zu erwägen. Bayerns Ministerpräsident Söder will sich in diesen Minuten zu den Ergebnissen der Beratungen äußern.



Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist auf knapp 67.400 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts handelt es sich um eine Zunahme von rund 5.400 Fällen binnen 24 Stunden. Insgesamt sind bislang 732 Menschen gestorben.