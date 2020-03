Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in israelischen Städten, in denen viele ultraorthodoxe Juden leben, deutlich schneller angestiegen als im landesweiten Durchschnitt.

Das geht aus internen Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums hervor, wie die Zeitung "Haaretz" berichtet. Demnach verachtfachte sich in Bnei Brak nordöstlich von Tel Aviv zwischen Montag und Donnerstag vergangener Woche die Zahl von 30 auf 244. In der ultraorthodoxen Bevölkerung Jerusalems stieg die Zahl im selben Zeitraum von 78 auf 314. Auch in den Städten Betar Ilit und Beit Schemesch stiegen die Raten deutlich von zwei respektive vier auf 24 und 34 an.



In mehrheitlich säkularen Städten verdoppelte sich die Zahl der Infizierten im selben Zeitraum. Tel Aviv verzeichnete demnach einen Anstieg von 85 auf 191 Fälle, Aschdod von 24 auf 51.



Gründe für die höheren Infektionsraten sieht die Zeitung etwa darin, dass viele ultraorthodoxe Juden keine Massenmedien konsumieren und nicht über internetfähige Mobiltelefone verfügen. Einzelne radikale jüdische Gruppierungen weigern sich laut Medienberichten zudem, sich an die geltenden Einschränkungen zu halten. Unter anderem die für ihre extremen Positionen bekannte sogenannte "Jerusalem-Fraktion" hielt trotz der strikten Regelungen Synagogen offen und ließ Hunderte Anhänger an religiösen Feiern wie einer Hochzeit sowie einer Rabbinerbeerdigung teilnehmen.

