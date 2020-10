Angesichts der deutlich steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen schränken viele europäische Länder das öffentliche Leben weiter ein.

In Polen sollen nach Angaben eines Regierungssprechers Restaurants Essen nur noch nach Hause liefern dürfen. Älteren Menschen ab 70 Jahren wird empfohlen, ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen. In der Öffentlichkeit ist es Berichten zufolge nur noch fünf Personen erlaubt, sich zu treffen. Auch die Regierung in Slowenien verschärft die Schutzmaßnahmen. Ab morgen müssen alle Einkaufszentren, Restaurants und Hotels sowie viele Geschäfte für mindestens eine Woche schließen. Landesweit dürfen die Menschen nachts ihre Häuser nicht mehr verlassen. In Griechenland kündigte die Regierung ebenfalls Ausgangssperren für größere Städte wie Athen und Thessaloniki an. Auch Belgien fährt das öffentliche Leben weiter runter. Cafés, Bars und Restaurants sind bereits geschlossen. Jetzt dürfen auch Vergnügungsparks nicht mehr öffnen.



Zuvor waren in Tschechien und Irland ähnliche Maßnahmen beschlossen worden.

