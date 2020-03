Wegen der Corona-Pandemie tritt heute in Spanien eine verschärfte Ausgangssperre in Kraft.

Die Regierung in Madrid hat angeordnet, dass alle Arbeitnehmer bis zum 9. April zu Hause bleiben müssen, die in nicht wesentlichen Wirtschaftssektoren tätig sind. Die Beschäftigten sollen weiter ihr Gehalt bekommen und die nicht geleisteten Stunden später nachholen. Betroffen sind vor allem das Baugewerbe und weite Teile der Industrie. Viele Unternehmer und Regionalpräsidenten kritisierten die neuen Maßnahmen. Bislang durften alle Bürger, die nicht im Homeoffice arbeiten können, weiter zu ihrem Arbeitsplatz fahren.



In Italien werden die Ausgangsbeschränkungen bis mindestens zum 12. April verlängert. Wie die Regierung in Rom am Abend mitteilte, folgt sie damit der Empfehlung ihres wissenschaftlichen Beratergremiums. Spanien und Italien sind die beiden am stärksten von der Corona-Krise betroffenen europäischen Länder.