Der erste Vertrag über einen Impstoff gegen das Corona-Virus steht - und zwar in internationaler Zusammenarbeit: Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben ihn mit einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen abgeschlossen. Die Vereinbarung umfasst 400 Millionen Impfdosen.

Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, könnte die Entwicklung des Impfstoffs im günstigen Fall Ende des Jahres abgeschlossen sein. Vertragspartner ist das Pharmaunternehmen AstraZeneca. Profitieren sollten alle EU-Staaten, erklärte Gesundheitsminister Spahn. Die Impfdosen würden relativ zur Bevölkerungsgröße aufgeteilt.

Russland will mit Massenproduktion beginnen

Zugleich meldete Russland, im September mit der Massenproduktion eines eigenen Impfstoffs gegen das Coronavirus zu beginnen. Nach klinischen Tests an Freiwilligen sei die Zulassung des Medikaments im August geplant, sagte Vize-Regierungschefin Golikowa der Staatsagentur Tass.



Zuletzt hatten führende Wissenschaftler Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff eher gedämpft - solche Entwicklungen dauerten in der Regel Jahre, hieß es. Weltweit wird mit Hochdruck geforscht. In Deutschland arbeiten unter anderem die Unternehmen "Biontech" aus Mainz und die Tübinger Biotech-Firma "CureVac" an Impfstoffen. Beide werden von der EU finanziell unterstützt - zuletzt genehmigte die Europäische Kommission "Biontech" einen Kredit in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro über die Europäische Investitionsbank.