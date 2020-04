Schweden und sein Umgang mit der Corona-Pandemie sind derzeit hoch umstritten. Verfechter von Lockerungen benutzen das nordeuropäische Land als Positivbeispiel. Diejenigen, die für harte Maßnahmen werben, argumentieren, Schweden sei gescheitert. Was davon stimmt? Der Versuch einer Aufschlüsselung.

Schweden hat mit seinem Sonderweg schon viele Schlagzeilen in deutschen und europäischen Medien gemacht. Mit einer Mischung aus Faszination und Erschrecken beobachtet der Rest Europas, wie in Schweden weiterhin Restaurants, Geschäfte und Fitnessstudios geöffnet sind. Nur weiterführende Schulen und Universitäten sind geschlossen. Älteren Menschen wird empfohlen, soziale Kontakte zu meiden. Wer Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung verspürt, soll sich in Heimquarantäne begeben.

Verwirrung um Zahl der Corona-Todesopfer

Vor wenigen Tagen fragte der Berliner "Tagesspiegel", ob Schweden doch richtig liege - die Zahl der Todesfälle war gesunken. Nun aber (21.04.) stieg die Zahl der bestätigten tödlichen Corona-Infektionen an einem Tag um 185 von 1.580 auf 1.765 - und damit um mehr als zehn Prozent. Der Grund dafür ist kein plötzlicher Anstieg an tödlich verlaufenden Covid-19-Erkrankungen, sondern nachgemeldete Todesfälle der vergangenen Tage. Eine Schwankung, die bei denjenigen, die innerhalb und außerhalb Schwedens einen Trend erkennen wollen, für Verwirrung sorgt. Die Fallzahl beträgt mehr als 15.000, mehr als ein Drittel der Infizierten und mehr als die Hälfte der an Covid-19 Gestorbenen stammen aus dem Großraum Stockholm.



Die schwedische Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten betonte bei ihrer Pressekonferenz, die meisten neuen Fälle habe es am 15. April gegeben. Das sei der Zeitpunkt gewesen, an dem die Kurve ihren höchsten Punkt erreicht habe - nun deuteten die Zahlen darauf hin, dass man sich auf einem Plateau befinde. Am 1. Mai, also in einer Woche, könnte sich ein Drittel der Einwohner von Stockholm infiziert haben. Die Dunkelziffer sei demnach sehr hoch - nur einer von 1.000 Fällen sei auch positiv getestet. "Für jeden bestätigten Fall gibt es 999 unbestätigte", so der stellvertretende Staatsepidemiologe Anders Wallensten.

Viele in Schweden befürchten schwerwiegende Folgen des Sonderwegs

Sein Chef, Anders Tegnell, steht symbolhaft für den schwedischen Sonderweg. Von Schul- und Grenzschließungen hält er nichts, auch sonst ist seine Strategie eine andere als die, die fast alle anderen in Europa gewählt haben. "Wir glauben, wir erreichen mit Freiwilligkeit genauso viel wie andere Länder mit Restriktionen", sagte Tegnell am Montag. Es sei wenig wahrscheinlich, dass Schweden die Richtung ändere.



Doch auch in Schweden mahnen inzwischen viele, dass der Sonderweg sich rächen werde. Knapp 2.000 Wissenschaftler haben die schwedische Regierung zuletzt in einem Brief zum Umdenken aufgefordert. Unter ihnen ist Bo Lundbäck, Professor für klinische Epidemiologie von Lungenerkrankungen in Göteborg. Er hält die hohen Todeszahlen für inakzeptabel und den Preis, den Schweden im Corona-Kampf bezahlt, für zu hoch. Die Botschaft sei noch nicht bei den Menschen angekommen, sagte er der "Deutschen Presse-Agentur": "Wir in Schweden glauben, wir sind besser als die anderen und müssen nicht auf die WHO hören. Das ist dumm." Er fordert die Schließung aller Schulen und einen besseren Schutz des Personals in Altenheimen.



Alarmierend klingen auch die Ergebnisse einer Studie, aus der die "Neue Zürcher Zeitung" zitiert. Laut einer Projektion der Universitäten Uppsala und Stockholm könnten, wenn die gegenwärtigen Maßnahmen beibehalten würden, 100.000 Menschen in Schweden am Coronavirus sterben. Sollte Social Distancing konsequent umgesetzt werden, wären es den Forschenden zufolge etwas mehr als 20.000.

Mehr Tote pro Million Einwohner, aber höhere Immunität?

Noch ist die Stichhaltigkeit dieser Berechnungen allerdings schwer einzuordnen. Deutlich wird bereits jetzt, dass Schweden mit seinem liberalen Umgang mit der Pandemie mehr Tote zu beklagen hat als die Nachbarstaaten Norwegen, Dänemark und Finnland. Die Zahl der Toten pro eine Million Einwohner beträgt

in Schweden 156, in Norwegen 33 und in Finnland 18. In Deutschland sind es 58. Von Zahlen wie in Italien mit 399 Toten pro eine Milion Einwohner ist Schweden noch weit entfernt.



Epidemiologe Tegnell sagte am Donnerstag in einer Debatte im norwegischen Fernsehen, mathematischen Modellen zufolge sei es möglich, dass in Stockholm bereits im Mai Anzeichen für eine Herdenimmunität zu sehen sein könnten. Diese hat Tegnell zwar offiziell nie angestrebt. Der schwedische Weg sei es, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass das Gesundheitssystem gerade so standhält. Die Schweden könnten einer zweiten Viruswelle mit dieser Methode entkommen. Norwegen, Dänemark und Deutschland riskierten, ihr Land wieder schließen zu müssen, wenn sie nicht gewappnet seien.

Intensivbetten aufgestockt - auf niedrigem Niveau

Das schwedische Gesundheitssystem ist allgemein nicht allzu üppig bestückt, es unterlag in den vergangenen Jahren, wie auch das deutsche System, enormen Sparzwängen. Die Zahl der Intensivbetten betrug zu Beginn der Pandemie nur 523 im ganzen Land und wurde nun auf 1.125 aufgestockt, was immer noch nur rund einem Drittel der deutschen Betten in Relation zur Bevölkerungsanzahl entspricht. Was Schweden bei der Bekämpfung der Pandemie zugute kommt, ist der hohe Anteil an Singlehaushalten in Großstädten, die dünne Besiedlung außerhalb der Ballungszentren rund um Stockholm, Göteborg und Malmö, sowie das allgemeine Wohlstandsniveau.



Ob sich das schwedische Modell bewährt oder das Gesundheits- und Sozialgefüge in Schweden doch noch an seine Grenzen gerät, darüber werden sich Experten und Kommentatoren voraussichtlich auch in den kommenden Wochen weiter streiten.

