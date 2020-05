Schweden und sein Umgang mit der Corona-Pandemie ist derzeit hoch umstritten. Verfechter von Lockerungen benutzen das nordeuropäische Land als Positivbeispiel. Diejenigen, die für harte Maßnahmen werben, argumentieren, Schweden sei gescheitert. Was davon stimmt? Der Versuch einer Aufschlüsselung.

Schweden hat mit seinem Sonderweg in den vergangenen Wochen schon viele Schlagzeilen in deutschen und europäischen Medien gemacht. Mit einer Mischung aus Faszination und Erschrecken beobachtet der Rest Europas, wie in Schweden weiterhin Restaurants, Geschäfte und Fitnessstudios geöffnet sind. Nur weiterführende Schulen und Universitäten sind geschlossen. Älteren Menschen wird empfohlen, soziale Kontakte zu meiden. Wer Symptome einer möglichen Covid-19-Erkrankung verspürt, soll sich in Heimquarantäne begeben.

Schweden meldet Rückgang der Reproduktionszahl

Nun melden die schwedischen Behörden einen Rückgang der Reproduktionszahl. Laut Erkenntnissen der nationalen Gesundheitsbehörde liegt sie seit der letzten Aprilwoche unter 1,0. Das sagte der Staatsepidemiologe Anders Tegnell dem Sender SVT. Dies bedeute, dass die Pandemie langsam abebben werde, meinte Tegnell.



Die Reproduktionszahl gibt Auskunft darüber, wie viele andere Menschen eine mit dem Coronavirus infizierte Person ihrerseits im Durchschnitt ansteckt.

Viele in Schweden befürchten schwerwiegende Folgen des Sonderwegs

Anders Tegnell steht symbolhaft für den schwedischen Sonderweg. Von Schul- und Grenzschließungen hält er nichts, auch sonst ist seine Strategie eine andere als die, die fast alle anderen in Europa gewählt haben. "Wir glauben, wir erreichen mit Freiwilligkeit genauso viel wie andere Länder mit Restriktionen", lautet sein Standpunkt.



Doch auch in Schweden mahnen inzwischen viele, dass der Sonderweg sich rächen werde. Knapp 2.000 Wissenschaftler haben Mitte April in einem Schreiben die schwedische Regierung zum Umdenken aufgefordert. Demnach zahlen die Schweden mit relativ hohen Todeszahlen einen inakzeptablen Preis im Kampf gegen den Erreger. Die Forscher fordern die Schließung aller Schulen und einen besseren Schutz des Personals in Altenheimen.

Hoffen auf Ausbleiben einer zweiten Welle

Epidemiologe Tegnell sagte in Stockholm, mathematischen Modellen zufolge sei es möglich, dass in der Hauptstadt bereits Mitte Mai Anzeichen für eine Herdenimmunität zu sehen sein könnten. Diese habe man zwar offiziell nie angestrebt. Der schwedische Weg sei es, die Infektionszahlen so niedrig zu halten, dass das Gesundheitssystem gerade so standhält. Die Schweden könnten einer zweiten Viruswelle mit dieser Methode entkommen. Norwegen, Dänemark und Deutschland riskierten, ihr Land wieder schließen zu müssen, wenn sie nicht gewappnet seien.

Intensivbetten aufgestockt - auf niedrigem Niveau

Das schwedische Gesundheitssystem ist allgemein nicht allzu üppig bestückt, es unterlag in den vergangenen Jahren, wie auch das deutsche System, enormen Sparzwängen. Die Zahl der Intensivbetten betrug zu Beginn der Pandemie nur 523 im ganzen Land und wurde nun auf 1.125 aufgestockt, was immer noch nur rund einem Drittel der deutschen Betten in Relation zur Bevölkerungsanzahl entspricht. Was Schweden bei der Bekämpfung der Pandemie zugute kommt, ist der hohe Anteil an Singlehaushalten in Großstädten, die dünne Besiedlung außerhalb der Ballungszentren rund um Stockholm, Göteborg und Malmö, sowie das allgemeine Wohlstandsniveau.



Nach Angaben der Johns Hopkins-Universität sind in Schweden inzwischen mehr als 22.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 1.005 von ihnen gelten als genesen. 2.669 Personen starben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas weitergehen könnte

+ Schulen in Deutschland: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Übersterblichkeit – Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Vorbild oder abschreckendes Beispiel? - Verwirrung um Schwedens Sonderweg

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Erste Fälle auch in Deutschland: Neue Infektionskrankheit bei Kindern: Experten vermuten Zusammenhang mit Coronavirus

+ Coronavirus-Ansteckungsgefahr: Forscher um Christian Drosten warnen vor uneingeschränkter Öffnung von Schulen und Kindergärten

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Gastronomie: Welche Perspektiven gibt es für Cafés, Kneipen und Restaurants?

+ Wirtschaftsförderung in Corona-Zeiten: grün oder konventionell?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Gewalt in der Krise: UNO warnt vor katastrophalen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Frauen



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.