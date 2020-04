Der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft macht auf eine deutlich gestiegene Menge an Haushaltsmüll aufmerksam.

BDE-Präsident Kurth sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das Aufkommen sei in den vergangen Wochen um bis zu 20 Prozent angewachsen. Kontaktbeschränkungen und geschlossene Restaurants führten etwa dazu, dass wieder mehr zu Hause gekocht und gegessen werde. Auffällig sei auch, dass die Menge an Grünabfällen steige. Zum Problem werde der zusätzliche Restmüll jedoch nicht, betonte Kurth.



Dies liege auch daran, dass gleichzeitig die Menge des Gewerbeabfalls gesunken sei. Grund dafür seien unter anderem die Produktionsstopps in der Industrie.