Die von Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) angestoßene Debatte über verpflichtende Corona-Tests für bestimmte Reiserückkehrer hält an. Zustimmung kommt von der CSU ebenso wie von der Linkspartei. Bayerns Ministerpräsident Söder plant Teststationen für Flug-, Bahn- und Autoreisende.

Söder kündigte an, dass nicht nur an den Flughäfen im Freistaat, sondern auch an den Grenzübergängen wichtiger Autobahnen sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg Teststationen eingerichtet werden sollen. Die Untersuchungen auf das Virus sollen zunächst freiwillig sein. Der CSU-Politiker appellierte aber an den Bund, über das Infektionsschutzgesetz die Rechtsgrundlage für verpflichtende Corona-Tests zu schaffen. Sie müssten so schnell wie möglich kommen, forderte Söder. Er befürchte "kleine Ischgls" und mache sich große Sorgen wegen der zurückkehrenden Urlauber. Die Menschen zeigten im privaten Rahmen derzeit eine große Sorglosigkeit.



Der Linken-Gesundheitspolitiker Kessler hält verpflichtende Corona-Tests ebenfalls für sinnvoll - jedenfalls für Menschen, die aus Ländern zurückkehren, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Kessler nannte im Deutschlandfunk als Beispiel Israel. Er betonte, sollte es urlaubsbedingt in Deutschland zu einer zweiten Infektionswelle und einem neuerlichen Lockdown kommen, wäre die Einschränkung der Freiheitsrechte deutlich höher als wenn man jetzt einzelne Reisende zu Tests verpflichte. Grundsätzlich müsse der Bund mehr über Risiken im Ausland aufklären und Empfehlungen für Tests aussprechen.



Kanzleramtschef Braun (CDU) begrüßte im rbb-Inforadio ausdrücklich, dass das Bundesgesundheitsministerium eine Test-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten prüft. Auch er nannte Israel ebenso wie Ägypten oder Marokko als Beispiele für besonders von der Pandemie betroffene Urlaubsländer. Der FDP-Gesundheitsexperte, Ullmann, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Regierung müsse konsequent handeln, um eine zweite Welle des Coronavirus zu verhindern,



Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Kalayci, sieht eine Test-Pflicht dagegen kritisch. Im ZDF sagte sie, eine Untersuchung vorzunehmen sei ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre. Immerhin handele es sich nur um Verdachtsfälle. Deshalb sollten die Tests freiwillig bleiben.



Rückkehrer aus dem Auslandsurlaub können sich seit dem Wochenende an mehreren Flughäfen in Deutschland freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Auch am Flughafen Leipzig/Halle ist heute eine Teststation in Betrieb gegangen.

