Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat die geplante Öffnung von Hotels für Verwandtenbesuche über Weihnachten gegen Kritik verteidigt.

Mit Blick auf die Corona-Infektionslage sagte der CDU-Politiker, dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, damit bei einem Familienbesuch nicht alle in einer Wohnung übernachten müssten. Die Übernachtung in Hotels sei weniger riskant.



Mehrere Bundesländer wollen ebenfalls Hotelübernachtungen während der Feiertage erlauben. Neben Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wollen auch Baden-Württemberg und Sachsen dies ermöglichen. Der Bund hatte dieses Ansinnen kritisiert. Gemeinsam mit den Ministerpräsidenten habe man die Bürger aufgerufen, touristische Reisen zu vermeiden, sagte

Regierungssprecher Seibert. Da solche von familiär bedingten Reisen nur schwer abzugrenzen seien, hätten Bund und Länder eine private Nutzung von Hotels über die Weihnachtstage nicht in den Beschluss aufgenommen.



Auch im Dezember gelten weiter strenge Corona-Auflagen. Restaurants, Theatern, Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen bleiben bis zum 20. Dezember geschlossen. Private Zusammenkünfte werden auf maximal fünf Personen begrenzt. Über Weihnachten sollen die Beschränkungen gelockert werden, um Familienbesuche zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.