Im Bemühen die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schränken mehrere Bundesländer das öffentliche Leben noch einmal drastisch ein.

Am weitesten gehen dabei Bayern und das Saarland: Dort treten ab Mitternacht umfangreiche Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Die Bürger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählen der Weg zur Arbeit, Einkaufen oder der Arztbesuch. Auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern verschärfen ihren Kurs. Dort sind teilweise Treffen auch kleinerer Gruppen nun verboten, Restaurants und Gaststätten werden in den genannten Ländern geschlossen. Weiterhin erlaubt bleiben allerorten Spaziergänge und Sport im Freien - dies allerdings ohne Begleitpersonen. Auch das Ausführen des Hundes ist weiterhin möglich.



In Berlin erklärte der Regierende Bürgermeister Müller, der Senat werde in seinem Auftrag die komplette Schließung der Restaurants über die bisherigen Einschränkungen bei den Öffnungszeiten hinaus vorbereiten. Geplant sei auch, dass Versammlungen weiter eingeschränkt würden.



Am Sonntagabend kommt Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten zusammen, um über weitere Schritte zur Eindämmung des Coronavirus zu beraten.