In Deutschland werden an immer mehr Flughäfen kostenlose Corona-Tests angeboten.

Am Flughafen Halle/Leipzig geht heute eine Station in Betrieb. Dort können sich Reiserückkehrer freiwillig auf das Virus testen lassen. Sie werden vom zuständigen Gesundheitsamt per Telefon über das Ergebnis informiert. An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und in München gibt es bereits seit dem Wochenende kostenlose Tests, allerdings nur für Reisende, die aus Risiko-Gebieten zurückkommen. Als Risiko-Gebiete sind im Moment ungefähr 130 Staaten eingestuft, zum Beispiel die Türkei und die USA. An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sollen Teststationen ab dieser Woche zur Verfügung stehen.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass die Corona-Tests zunächst freiwillig sein sollen. Bundesgesundheitsminister Spahn will aber verpflichtende Untersuchungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten juristisch überprüfen zu lassen. Der Gesundheitsexperte der FDP, Ullmann, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Pläne der Regierung gingen noch nicht weit genug. Ein einzelner Test reiche wegen der langen Inkubationszeit des Coronavirus nicht aus. Außerdem sollten Reisende die Untersuchung selbst zahlen. Wer sich einen Flug in Risikogebiete leisten könne, der habe auch genug Geld für einen Test.