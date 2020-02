Bei vier Kindern in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.

Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte die zuständige Behörde mit. In Bonn ist ein Mitarbeiter einer Offenen Ganztagsbetreuung erkrankt. Wie das Gesundheitsamt sagte, wurde er erst bei seinem zweiten Besuch in der Uniklinik auf das Coronavirus getestet. Die Stadt rief alle Eltern der Einrichtung auf, ihre Kinder zunächst zuhause zu lassen. Der 23-Jährige habe sich bei der Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg angesteckt, so eine Sprecherin der Stadt.