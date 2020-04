Spanien will bis Ende Juni alle Corona-Beschränkungen lockern.

Ministerpräsident Sanchez kündigte einen Vier-Phasen-Plan an, mit der die Spanier schrittweise zur Normalität zurückkehren sollen. Die ersten Maßnahmen sollen am 4. Mai beginnen. Dann sollen nach und nach immer mehr Geschäfte und Lokale öffnen. Je nach Infektionsrate und Anzahl der Intensivbetten würden die Lockerungen regional unterschiedlich ausfallen, sagte Sanchez in Madrid. Schulen bleiben landesweit bis September geschlossen. In Spanien herrschen die strengsten Beschränkungen weltweit. Seit Mitte März darf man nur noch in Ausnahmefällen und allein aus dem Haus.



Zuvor hatte Frankreich angekündigt, die Corona-Beschränkungen ab dem 11. Mai zu lockern. Falls die täglichen Neuinfektionen unter die Marke von 3.000 fielen, könne mit der schrittweisen Aufhebung der Maßnahmen begonnen werden, sagte Premierminister Philippe in der Nationalversammlung. Dann dürften Geschäfte unter strengen Vorgaben wieder öffnen. Auch Kindergärten und Schulen könnten schrittweise wieder besucht werden. Bars und Restaurants sollen geschlossen bleiben.