Der Virologe Christian Drosten erwägt, sich aus den Medien zurückzuziehen.

In seinem täglichen NDR-Podcast zur Corona-Krise sagte Drosten, er habe eine E-Mail bekommen, in der er persönlich für den Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer verantwortlich gemacht werde. Damit sei die Grenze einer vernünftigen Diskussion überschritten. Wenn das nicht aufhöre, müsse die Wissenschaft in geordneter Weise den Rückzug antreten.



Er selbst habe es zuletzt schon vermieden, sich im Fernsehen zu zeigen. In Talkshows werde immer noch versucht, Konflikte zwischen Wissenschaftlern zu schüren und zu überzeichnen. Noch sei das Wohlfühlniveau in Deutschland offenbar noch so hoch, dass medial versucht werde, gesellschaftliche Unzufriedenheit zu befördern. Er fühle sich dabei immer unwohler, betonte Drosten, denn dieses Wohlfühlniveau in der Gesellschaft werde in den kommenden Wochen nicht so bleiben.

Zotta: Seriöse Journalisten dürfen die Vorwürfen nicht treffen

Drosten kritisierte, in den Medien würden Forscher immer mehr als Entscheidungsträger dargestellt. Virologen und anderen würden Dinge angehängt, die nicht stimmten. In Zeitungen würden er und andere Wissenschaftler in Karikaturen dargestellt. Dabei werde ihm schlecht, meinte der Virologe von der Berliner Charité. Drosten hob hervor, kein Wissenschaftler wolle politische Entscheidungen treffen. Dafür hätten sie kein demokratisches Mandat. Politiker müssten eine Gesamtschau einnehmen und die Ergebnisse der unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen berücksichtigen.



Der Wissenschaftsjournalist und promovierte Philosoph, Franco Zotta, hält die Kritik von Drosten für pauschal und überzogen. Grundsätzlich könne er verstehen, dass bestimmte Erfahrungen mit den Medien Drosten wütend machten, sagte er im Dlf. Einige Medien sollten sich dessen Kritik tatsächlich zu Herzen nehmen und darüber nachdenken, welche Verantwortung sie tragen. Doch das müsse man am konkreten Beispiel tun, forderte Zotta. Seriöse Journalistinnen und Journalisten dürften nicht von den Vorwürfen getroffen sein.

Allroggen wirft Medien Eitelkeit und Kritikunfähigkeit vor

Dem widersprach jedoch die Journalistin Antje Allroggen ebenfalls im Deutschlandfunk. Denn dadurch, dass man Drosten unterstelle, seine Medienkritik sei viel zu allgemein gehalten, meinte sie, müssten auch "wir Medien" uns den Vorwurf gefallen lassen, viel zu pauschal auf seine Kritik zu reagieren. Allrogen bescheinigte ihrer eigenen Branche Eitelkeit, einen Hang zu Zuspitzungen und Kritikunfähigkeit: "Wenn wir auch systemrelevant sein mögen, sollten wir unsere gesellschaftliche Rolle in Zeiten wie diesen sehr selbstkritisch reflektieren."



Die Kollegen von der DLF-Mediensendung @mediasres haben sich der Kritik von Christian Dorsten ausführlicher gewidmet.

