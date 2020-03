Der Virologe Drosten plädiert dafür, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen das Coronavirus zu einem geeigneten Zeitpunkt stufenweise wieder aufzuheben.

Drosten sagte in Berlin, es stehe außer Frage, dass die Ausnahmesituation zeitlich beschränkt sein müsse. Man könne derzeit aber nicht genau sagen, wann dies möglich sei. Zunächst müssten konkrete Modellvorhersagen vorliegen, wie sich die Ausbreitung des Virus in Deutschland entwickele, erklärte Drosten. Der Vorstandssprecher des Arbeitgeberverbands Pflege, Bauch, sagte im Deutschlandfunk, man müsse die Kontaktbeschränkungen noch eine Zeit lang aufrechterhalten. Die große Welle der Infizierungen mit dem Coronavirus stehe noch bevor. Die Lage in den Pflege- und Altenheimen sei schwierig und die Gefahr einer flächendeckenden Ansteckung groß. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, in den nächsten Wochen sei mit einer Zunahme schwerer Covid-19-Fälle zu rechnen. Man erlebe gerade die Ruhe vor dem Sturm. Die Kliniken und Krankenhäuser dürften in ihren Anstrengungen, die Intensivkapazitäten auszubauen, nicht nachlassen.



Mehrere Wirtschaftsvertreter appellierten hingegen an die Politik, die Eingriffe in das öffentliche Leben baldmöglichst zurückzunehmen. Anderenfalls seien die wirtschaftlichen Schäden für Deutschland gravierend.

