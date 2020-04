Der Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt am Main, Gottschalk, hält die Bedrohungslage durch das Coronavirus für übertrieben.

Er sei der Ansicht, dass die Influenza mindestens ebenso gefährlich sei wie Covid-19, sagte der Virologe im Interview der Woche des Deutschlandfunks. In der Saison 2017/2018 habe es in Deutschland 25.000 Grippe-Tote gegeben. Es sei ein entscheidender Nachteil an der jetzigen Situation, dass man keinen Überblick habe, wie verbreitet das Coronavirus in der Bevölkerung wirklich sei. Tatsächlich müsse man davon ausgehen, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer von Erkrankungen in der Bevölkerung gebe. Ob die jetzt ergriffenen Maßnahmen wie Schulschließungen angemessen und verhältnismäßig seien, werde man erst im Nachhinein beurteilen können, meinte Gottschalk. Auch er plädierte aber dafür, die Entwicklung über die Ostertage abzuwarten und erst dann über mögliche Lockerungen zu entscheiden.