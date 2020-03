Der Virologe Alexander Kekulé geht nach eigenen Worten "fest" davon aus, dass die Infektionszahlen in der Corona-Krise sinken werden.

Kekulé sagte im Deutschlandfunk, es sei fast ausgeschlossen, dass man angesichts solch extremer Maßnahmen kein "deutliches Sinken" der Zahlen hinbekomme. Damit bezog er sich auf die umfangreichen Einschränkungen im Alltag in Deutschland. So sind seit Montag Treffen von mehr als zwei Personen untersagt. In manchen Bundesländern sind die Regelungen noch strikter.

"Völlig unkontrollierte Vermehrung"

Der Virologe Kekulé ist Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Halle. Er betonte, zurzeit befinde man sich noch in der Phase eines exponentiellen Anstiegs der Infektionszahlen. Wörtlich sprach er von einer Phase, wo man eine "völlig unkontrollierte" Virusvermehrung habe. Wenn sich die gemeldeten Zahlen jeweils binnen zwei bis drei Tagen verdoppelten, dann sei man definitiv in der exponentiellen Phase - und das sei in Deutschland gerade der Fall.

"Blick in die Vergangenheit"

Kekulé kommentierte mit Blick auf die veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Institut, es handle sich um einen "Blick in die Vergangenheit". Zum einen dauere der Ausbruch der Erkrankung fünf Tage. Dann dauere es normalerweise noch einmal zwei bis drei Tage, bis der Patient identifiziert und positiv getestet werde. Und dann müsse das noch an das Robert Koch-Institut gemeldet werden. Grob gesagt schaue man mit den Zahlen also zehn, wenn nicht gar zwölf Tage in die Vergangenheit. Insofern sei auch erst in zehn bis 20 Tagen zu erwarten, dass man die Folgen der sozialen Distanzierungsmaßnahmen im Alltag in Deutschland an den Zahlen sehen könne.



Kekulé sprach von einer "kleinen Peinlichkeit", dass die Johns Hopkins Universität in Baltimore die aktuelleren und besseren Zahlen habe. Als Vergleich führte er an, dass die Johns Hopkins Universität am Montag schon von fast 25.000 Fällen und 94 Toten spreche. Das Robert Koch-Institut (RKI) wiederum meldet heute knapp 22.700 Infektionen und 86 Tote.

Flacht sich die Kurve etwas ab?

RKI-Präsident Wieler äußerte sich in Berlin vorsichtig optimistisch über die Entwicklung der Zahlen. Man sehe den Trend, dass sich die exponentielle Wachstumskurve etwas abflache. Für eine definitive Bewertung sei es jedoch zu früh, wahrscheinlich sei dies erst am Mittwoch möglich. "Aber ich bin optimistisch, dass diese Maßnahmen schon jetzt sichtbar sind - was sehr früh ist, weil sie ja erst seit einer Woche wirklich gefahren werden», sagte Wieler. Außerdem schließt das RKI demnach aus Handydaten, dass sich die Mobilität in Deutschland zuletzt schon reduziert hat - aber es reiche noch nicht, sagte Wieler. Dieser Effekt werde sich nun aber durch die am Sonntag verkündeten Maßnahmen verstärken.

