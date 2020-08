Der Virologe Schmidt-Chanasit sieht in Deutschland die Gefahr einer sozialen Spaltung durch die Corona-Pandemie.

Er sagte im Deutschlandfunk, dabei gehe es nicht nur um jung und alt, sondern auch um arm und reich. So höre man etwa den Vorwurf, dass Menschen jetzt in Bulgarien Urlaub machten - anstatt lieber zuhause zu bleiben. Schmidt-Chanasit betonte, das müsse man mal einer alleinerziehenden Mutter ohne Balkon und Garten erklären, die monatelang mit ihren drei Kindern in einer kleinen Wohnung gewesen sei - und sich nun etwas Urlaub gönne, den sie auch bezahlen könne. Hier spielten viele Aspekte eine Rolle. Schmidt-Chanasit sagte, die Nebenwirkungen der Einschränkungen nähmen von Tag zu Tag zu. Das dürfe man auf keinen Fall negieren. Vielmehr müsse die Politik damit umgehen - und eine Antwort finden. Es sei das Einmaleins der Pandemiebekämpfung, nicht nur die virologische Sicht auf die Dinge heranzuziehen. Es gehe immer auch um die Ökonomie, denn ohne funktionierende Wirtschaft könne man sich das Gesundheitswesen nicht leisten. Darüber hinaus gebe es noch den Bereich Wissen und Ausbildung, wo es um die Zukunft der jungen Menschen gehe. Und schließlich gehe es um die Grundrechte. Schließlich würden alle Maßnahmen ja von Gerichten geprüft - und nicht immer bestätigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

