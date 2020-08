Der Virologe Schmidt-Chanasit sieht Deutschland erheblich besser für die Corona-Pandemie gerüstet als noch im März oder April.

Er sagte im Deutschlandfunk, damals habe man sehr wenig gewusst und keine andere Möglichkeit gehabt, als in den Lockdown zu gehen. Inzwischen wisse man viel mehr darüber, wie sich das Virus verbreite - dass etwa Aerosole besonders in geschlossenen Räumen eine Rolle spielten und dass Schmierinfektionen hingegen keine Rolle spielten. All das seien wichtige Erkenntnisse für die Infektionsprävention und für Konzepte in den Bereichen wie Schulen und Kitas. So sei es mit Blick auf die Aerosole ganz wichtig, die Räume regelmäßig durchzulüften.



Schmidt-Chanasit zählt ebenso wie der Virologe Drosten zu einer Gruppen von Forschenden, die gemeinsam vor dem Risiko von Infektionen in Schulen warnen und Vorsichtsmaßnahmen vorschlagen. Die Stellungnahme wurde von der Gesellschaft für Virologie veröffentlicht. Darin heißt es ausdrücklich, man warne vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und bei der Übertragung spielten.



In Mecklenburg-Vorpommern schlossen die Behörden wenige Tage nach Ferienende eine Grundschule und ein Gymnasium, wo sich ein Schüler beziehungsweise eine Lehrerin infiziert hatten. Schmidt-Chanasit kritisierte, alle Empfehlungen sprächen sich dagegen aus, so vorzugehen, dass nun die ganzen Eltern wieder 14 Tage zuhause säßen und sich um die Kinder kümmerten. Der Virologe plädierte dagegen für ein stufenweises Vorgehen. Dafür müssten aber die Voraussetzungen in den Schulen geschaffen werden.

