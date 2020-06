Die Hamburger Virologin Marylyn Addo hat sich optimistisch über die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus gezeigt.

Sie sagte im Deutschlandfunk, es habe sich schon viel getan. Momentan seien über 100 Konsortien dabei, an einem Impfstoff zu forschen. Zehn seien bereits in der klinischen Prüfung. Ein so erstaunliches Tempo habe es noch nie gegeben. Die Medizinerin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf fügte hinzu, ein limitierender Faktor seien die mangelnden Herstellungskapazitäten. Wenn ein wirksamer Impfstoff gefunden werde, müsse er in großen Mengen produziert werden. Es sei wichtig, eine faire Verteilung zu gewährleisten.