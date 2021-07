Die Virologin Brinkmann fordert angesichts der Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus ein neues Testkonzept für Schulen.

Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie plädiere für einen vermehrten Einsatz sogenannter Gurgel- und Lolli-Tests anstelle weniger präziser Antigen-Schnelltests. Erstere könnten mit der PCR-Methode ausgewertet werden und Kosten sparen, da sie auch gruppenweise abgenommen und auf einmal ausgewertet werden könnten. Bei diesem Verfahren sind individuelle Nachtestungen nur bei einem positivem Ergebnis erforderlich. Zudem sprach sich die Professorin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig für das Tragen von Masken in Klassenräumen aus.



Treffe man keine Vorsorge, werde die Delta-Variante nach den Sommerferien sehr schnell - Zitat - "durch die Schulen rauschen".

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 03.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 03.07.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 24.06.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.