Die indische Variante des Coronavirus kann nach Einschätzung der Virologin Ciesek die Wirkung einer Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten.

Was man beobachte, sei eine leichte Einschränkung, aber kein vollständiges Versagen der Impfungen, sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt im NDR-Podcast. Zu Berichten aus Großbritannien, wonach sich Altenheimbewohner trotz vollständiger Impfung mit dieser Variante neu angesteckt hätten, meinte Ciesek, kein Impfschutz wirke vollständig. Gerade bei älteren Menschen mit schwächerem Immunsystem seien Neuansteckungen nicht verwunderlich. Das Wichtige sei, dass diese Menschen nicht schwer erkrankten. Die Mutante B.1.617 hatte in Deutschland zuletzt einen Anteil von weniger als 2 Prozent, mit steigender Tendenz allerdings.

