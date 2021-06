Der CDU-Politiker Voigt fordert, bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 20 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner sämtliche Corona-Auflagen aufzuheben.

Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen sagte der "Bild"-Zeitung, man müsse den Menschen endlich etwas zutrauen und dürfe ihnen "nicht mit unnütz gewordenen Maßnahmen den Sommer vermiesen". Unter einer 20er-Inzidenz lagen nach Angaben des Robert Koch-Instituts zuletzt Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg.



Derweil sprach sich der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen für eine präzisere Erfassung von Daten aus, um eine vierte Infektionswelle zu verhindern und ein realistisches Lagebild zu erhalten. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse etwa detailliert erhoben werden, welche Menschen in Risikogruppen noch nicht geimpft seien. So wisse man etwa inzwischen, dass bei einigen von ihnen die Impfung schlechter wirke.

