Der Autohersteller Volkswagen will die Produktion in einem Großteil seiner Werke in Europa wegen der Corona-Krise vorübergehend einstellen.

Das teilte Vorstandschef Diess in der Jahrespressekonferenz mit, die per Video übertragen wurde. Produktionsunterbrechungen werde es bereits diese Woche in Werken in Spanien, Portugal, Italien und in der Slowakei geben. In China dagegen werde die Produktion bereits wieder aufgenommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den Betriebsrat meldet, soll an diesem Freitag an den allermeisten Standorten die letzte Schicht laufen.



In den vergangen Tagen hatte es in deutschen Werken erste bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Laut der Nachrichtenagentur Reuters beschwerte sich der Betriebsrat darüber, dass es in der Verwaltung Abstandsgebote gebe, die Kolleginnen und Kollegen in der Produktion jedoch Schulter an Schulter arbeiten müssten.



Der weltgrößte Autobauer Volkswagen hat weltweit rund 660.000 Beschäftigte, fast die Hälfte davon arbeitet in Deutschland.

