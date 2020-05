Volkswagen will die wegen der Corona-Krise angehaltene Produktion in seinem US-Werk im Bundesstaat Tennessee in wenigen Tagen schrittweise wieder aufnehmen.

Als Termin nannte der Autohersteller den 17. Mai. VW hatte die Bänder wegen der Pandemie am 21. März angehalten. In dem Werk in Chattanooga sind rund 3.800 Mitarbeiter beschäftigt.



Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehören nun Temperatur-Checks bei allen, die die Fabrik betreten. Täglich soll es zudem eine neue Schutzmaske für jeden Mitarbeiter geben. Handschuhe sind den Angaben zufolge auch für alle verfügbar, müssen aber nicht getragen werden. Türen sollen offen bleiben, damit man sie nicht anfassen muss.