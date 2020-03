EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat wegen der Grenzkontrollen in Europa erneut vor Engpässen beim Warenangebot gewarnt.

Alle Transporte sollten in höchstens 15 Minuten Grenzen passieren können, sagte von der Leyen in einer Videobotschaft. Zudem sollten Wochenend- und Nachtfahrverbote für Lastwagen ausgesetzt werden. Man brauche in dieser Situation Flexibilität, und sie baue auf das Verständnis der Bevölkerung. Von der Leyen erklärte, der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie habe große Auswirkungen auf den Verkehr. Lastwagenstaus von mehr als 40 Kilometern und Wartezeiten von bis zu 18 Stunden müssten aufhören, forderte die Kommissionschefin. In der Coronavirus-Krise haben bisher 14 europäische Staaten Grenzkontrollen eingeführt.