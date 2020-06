Die EU-Kommission hat Italien aufgefordert, mit den Milliarden aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds überfällige Reformen zu finanzieren.

Man dürfe keine Schulden aufnehmen, ohne dass dies für die nachfolgende Generation Früchte trage, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen in einer Videobotschaft anlässlich der sogenannten Zukunftskonferenz in Rom. Von der Leyen bezog sich unter anderem auf den Abbau von Bürokratie und Maßnahmen gegen den Einfluss organisierter Kriminalität auf den öffentlichen Sektor. Italiens Regierungschef Conte versprach - Zitat - "große Reformen, die seit zu vielen Jahren fehlen". Diese Gelegenheit dürfe man nicht verspielen.



Auf der mehrtägigen Zukunftskonferenz soll darüber beraten werden, wie der 750 Milliarden Euro schwere europäische Wiederaufbaufonds am besten genutzt werden kann. Allein für Italien sind rund 173 Milliarden Euro als Zuwendungen und Kredite reserviert.

