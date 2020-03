EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angesichts von Grenzschließungen gemahnt, den Warenverkehr nicht zu behindern.

Sie warnte vor Nachschubproblemen bei bestimmten Produkten im Supermarkt. Es seien bereits Tausende Lastwagenfahrer an den Grenzen gestrandet. In einem auf Twitter verbreiteten Video sagte von der Leyen, wenn man jetzt nicht handele, würden Geschäfte Schwierigkeiten bekommen, ihre Lager mit bestimmten Produkten zu füllen. In diesem Moment der Krise sei es von äußerster Wichtigkeit, den gemeinsamen Binnenmarkt am Laufen zu halten.



Die Kommissionspräsidentin kündigte für morgen einen Vorschlag für einheitliche Kontrollmaßnahmen an den europäischen Grenzen an.