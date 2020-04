Der Grünen-Politiker von Notz hat sich für eine sogenannte Tracking-App für Smartphones ausgesprochen, mit der die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgt werden können.

Eine App, die sich jeder freiwillig herunterladen könne, wäre eine gute Lösung, weil sie einen hohen Mehrwert für die Bevölkerung hätte, sagte von Notz der Deutschen Presse-Agentur. Aus seiner Sicht dauert der politische Entscheidungsprozess jedoch viel zu lange. Man habe nicht wochenlang Zeit. Von Notz betonte, wer einen Hinweis über eine App erhielte, könnte sich sofort mit der Bitte um einen Corona-Test an die Gesundheitsämter wenden. Diese könnten ihre begrenzten Testkapazitäten dann ihrerseits effektiver einsetzen.



Daten- und Verbraucherschützer kritisieren das Vorhaben der Bundesregierung als schwerwiegenden Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen. In mehreren Ländern wie China und Polen werden bereits Bewegungsprofile via Handydaten erfasst.