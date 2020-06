Nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh wächst vor Beginn der Reisesaison die Sorge vor einer Verbreitung des Virus auch in anderen Bundesländern. Wie entwickeln sich nun die Infektionszahlen?

Wie zuvor schon Bayern und Schleswig-Holstein kündigte auch Niedersachsen nun Auflagen an. Dort gilt ein Beherbergungsverbot für Touristen aus den benachbarten

Kreisen Gütersloh und Warendorf, wenn kein Nachweis über einen negativen Corona-Test vorliegt. Bislang konnten sich die Ländergesundheitsminister nicht auf eine bundesweit einheitliche Regelung verständigen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet, CDU, warnte vor einer Stigmatisierung der Menschen aus dem Kreis Gütersloh. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, kritisierte die Entscheidung der österreichischen Regierung, wegen des Corona-Ausbruchs eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen auszusprechen. Bei einem Treffen in Berlin bat Seehofer seinen Kollegen Nehammer, die Entscheidung zu überdenken. Österreich hatte seine Reisewarnung mit dem Coronavirus-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies begründet. In den Kreisen Gütersloh und Warendorf gelten deshalb für eine Woche massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens.



Bundesweit hat sich die Lage wieder etwas entspannt. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, sank der sogenannte R-Wert, der Aufschluss über die Ausbreitung des Virus gibt, deutlich. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts zuletzt bei 0,72 - und damit deutlich unter dem Wert des Vortags von 2,02.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.