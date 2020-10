Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen erwägen mehrere europäische Länder strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

Die österreichische Regierung will heute Nachmittag in einer Pressekonferenz über weitere Einschränkungen informieren. Es wird ein Teil-Lockdown nach deutschem Vorbild erwartet. In den letzten Tagen war in Österreich die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf über 5.000 gestiegen.



Auch in Großbritannien könnte es drastische Einschränkungen geben. Nach Medienberichten soll in England ein landesweiter Lockdown verhängt werden. Allein dort werden derzeit täglich mehr als 50.000 neue Infektionsfälle verzeichnet. Die Regionalregierungen in Schottland, Wales und Nordirland haben angesichts der Infektionszahlen bereits einen Teil-Lockdown verhängt. Premierminister Johnson will die weiteren Maßnahmen heute Nachmittag verkünden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.