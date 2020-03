Volkswagen schließt heute Abend wegen der Coronakrise vorübergehend sämtliche Werke in Deutschland, zunächst für die Dauer von zehn Tagen.

Auch in weiteren Ländern Europas wird die Produktion von VW vorläufig heruntergefahren. Die Pandemie hat weltweit große Teile der Automobilbranche zum Erliegen gebracht. Auch Porsche will seine Produktion ab kommender Woche aussetzen, ebenso wie Daimler. BMW begann nach eigenen Angaben ebenfalls damit, seine europäischen Werke herunterzufahren.



Auch in Nordamerika schließen die Autokonzerne General Motors, Fiat Chrysler und Ford ihre Produktion bis Ende März. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Ansteckungen liegt in den USA inzwischen bei mehr als 7.700, die Zahl der Todesopfer bei mindestens 118. US-Präsident Trump hat inzwischen ein vom Kongress beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket in Kraft gesetzt, mit dem die Folgen der Coronavirus-Epidemie abgefedert werden sollen.