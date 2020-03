Auf dem Balkan führt die Corona-Pandemie zur Verschiebung von Parlamentswahlen.

Nach der Abstimmung in Serbien wurde nun auch jene in Nordmazedonien abgesagt. Dies beschlossen die Vorsitzenden der im Parlament in Skopje vertretenen Parteien. Die Wahl war für den 12. April vorgesehen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. In Serbien waren die Parlamentswahlen bereits in der Nacht auf Dienstag abgesagt worden. Präsident Vucic erklärte heute, über ein neues Datum werde entschieden, wenn die Corona-Krise überstanden sei.



In Bosnien-Herzegowina erklärte Ministerpräsident Tegeltija nach dem Bekanntwerden der 30. Infektion den landesweiten Katastrophenfall. Einreisende sollen für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden.