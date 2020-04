Die Zahl der weltweit registrierten Infektionen mit dem Coronavirus ist laut Johns-Hopkins-Universität auf fast 2,5 Millionen gestiegen.

Mehr als 171.000 Menschen seien an den Folgen der Krankheit Covid-19 gestorben. Die australische Regierung erneuerte ihre Forderung nach einer internationalen Untersuchung zum Ausbruch des Virus. Premierminister Morrison sagte, es sei wichtig, dass die Weltgesundheitsorganisation und ihre Mitglieder mit großer Transparenz handelten. Mehrere Zeitungen berichteten, dass die Regierung die Möglichkeit ins Auge fasse, einen unabhängigen Ermittler der Vereinten Nationen einzusetzen. Dieser könnte sich demnach mit der Rolle Chinas und der WHO in der Frühzeit des Virusausbruchs befassen.



In Westafrika droht wegen der Pandemie nach Angaben von Hilfsorganisationen eine Hungersnot. Die Zahl der Menschen, die in der Region von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht seien, könne von 17 auf 50 Millionen steigen, warnten Organisationen wie Oxfam, Care und Save the Children.



Die Vereinten Nationen vermeldeten, dass sie nach einem Spendenaufruf zur Unterstützung der Bedürftigsten etwa ein Drittel der nötigen Mittel erhalten hätten. Binnen eines Monats seien etwa 600 Millionen Dollar eingegangen.