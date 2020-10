Die Bundesregierung hat ganz Schottland, Nordengland und fast die ganzen Niederlande zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt vor touristischen Reisen dorthin.

Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts und die Reisehinweise des Auswärtigen Amts wurden gestern Abend entsprechend aktualisiert. In den Niederlanden kamen unter anderem vier Regionen an den Grenzen zu Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hinzu. Limburg ist die einzige Grenzregion zu Deutschland, die noch nicht betroffen ist. Außerdem ist noch Zeeland an der Nordseeküste ausgenommen.



Für zwei Gebiete in Österreich wurde die Einstufung als Risikogebiet wieder aufgehoben: für das Kleinwalsertal in Vorarlberg und die Gemeinde Jungholz in Tirol.

