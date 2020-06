Mit Blick auf die heute angesetzten Demonstrationen hat der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, vor dem Risiko von Neuinfektionen gewarnt.

Das Erreichte dürfe nicht verspielt werden, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Müller rief die Demonstranten dazu auf, rücksichtsvoll zu sein und aufeinander achtzugeben. Auch der Gesundheitsexperte der Sozialdemokraten, Lauterbach, zeigte sich besorgt. Im Zweifel würden die Abstände nicht eingehalten. Das seien dann ideale Bedingungen für eine Verbreitung des Virus.

"Unteilbar" ruft zu Kundgebungen auf

Das Bündnis "Unteilbar" hat für den Nachmittag in zahlreichen deutschen Städten zu Kundgebungen gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Antisemitismus aufgerufen. In Berlin wollen die Teilnehmer eine neun Kilometer lange Menschenkette bilden.



Bereits die Proteste mit Zahntausenden Teilnehmern am vergangenen Wochenende hatten zu ähnlichen Bedenken geführt. Über die Gefahr durch große Demonstrationen in der Corona-Krise berichten wir in unserem ausführlichen Artikel: Kommt es durch Demonstrationen zu einer zweiten Infektionswelle?

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: o weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.