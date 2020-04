Desinfektionsmittel-Injektionen gegen Covid-19? Äußerungen von US-Präsident Trump zu möglichen Behandlungen bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben bei Ärzten, Gesundheitsexperten und Behörden Kopfschütteln bis Bestürzung ausgelöst. Sie warnen vor tödlichen Folgen.

Trump hatte gestern bei seiner täglichen Pressekonferenz unter anderem angeregt, Desinfektionsmittel zur Bekämpfung des Virus möglicherweise zu injizieren. Daraufhin riefen unter anderem die Behörden des US-Bundesstaates Washington per Twitter auf, dies keinesfalls zu tun, da Desinfektionsmittel giftig seien. Auch US-Mediziner warnten, eine solche Behandlung könne tödlich sein.

"Trumps Äußerungen sind brandgefährlich"

Trump hatte zudem Sonnenbäder als Selbsttherapie bei einer Covid-19-Behandlung vorgeschlagen. Dazu erklärte heute das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz, UV-Strahlung sei nicht geeignet und könne sogar dazu führen, dass die körpereigene Immunabwehr unterdrückt werde. Wer krank sei, solle sich darum nicht der prallen Sonne aussetzen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach kritisierte, Trumps Äußerungen seien brandgefährlich und könnten zu Toten führen.



Der US-Präsident selbst erklärte heute, seine Bemerkungen seien sarkastischer Natur gewesen. Er ermutige Menschen nicht dazu, es zu tun. Das Weiße Haus warf den Medien zudem vor, die Äußerungen Trumps in verantwortungsloser Weise aus dem Zusammenhang gerissen zu haben, um negative Schlagzeilen zu produzieren. Trump habe die Menschen immer wieder aufgerufen, sich bei der Behandlung von Covid-19 an ihre Ärzte zu wenden, sagte Präsidentensprecherin McEnany.

US-Behörde warnt vor von Trump beworbenem Malaria-Medikament

Die US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA warnte heute zudem Ärzte vor der Verschreibung eines Malaria-Medikaments, das Trump kürzlich für die Behandlung des neuen Coronavirus beworben hatte. Die Aufsichtsvertreter verwiesen auf Berichte über ernste Nebenwirkungen und Todesfälle unter Patienten, die Hydroxychloroquin und das ähnliche Medikament Chloroquin nahmen. Die Medikamente können Herzrhythmusprobleme, sehr niedrigen Blutdruck und Muskel- oder Nervenschäden verursachen.



In einem der Berichte gaben Ärzte in einem New Yorker Krankenhaus an, dass bei den meisten der 84 Coronavirus-Patienten, die mit Hydroxychloroquin und dem Antibiotikum Azithromycin behandelt worden seien, Herzrhythmusabnormalitäten aufgetreten seien. Die erwähnte Kombination hatte Trump befürwortet.



Die FDA hatte im März die Verwendung der Malaria-Medikamente für im Krankenhaus befindliche Patienten mit dem Coronavirus erlaubt, die nicht an laufenden klinischen Studien beteiligt sind. Die Aufsichtsvertreter sagten aber, sie gingen lebensbedrohlichen Nebenwirkungen nach, die für die Medikamente an Zentren für Giftkontrolle und andere Gesundheitsbehörden gemeldet worden seien.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Verschwörung oder begründeter Verdacht? US-Medien: Neues Coronavirus könnte in Labor in Wuhan auf Menschen übergesprungen sein

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Zudem hat das Paul-Ehrlich-Institut eine erste Studie in Auftrag gegeben, die einen Impfstoff erproben soll.

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Existenznot wegen Corona-Maßnahmen: Wie viel sozialen Sprengstoff birgt die Krise?

+ Rechte Gruppen, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker: Wer hinter den Protesten in den USA steckt

+ Weniger Mitarbeiter, weniger Risiko? Robotisierung nimmt wegen Corona-Krise zu

+ Kommen Länder, die von Frauen regiert werden, besser durch die Corona-Krise?

+ Medien und die Corona-Pandemie – Was ist dran an der Kritik am Journalismus?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Schweden geht einen anderen Weg als viele andere Länder: Sinnvoll oder kritikwürdig?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.