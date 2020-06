Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben die Autoindustrie in die schwierigste Lage seit Jahrzehnten gebracht - und die Unternehmen haben nur wenig Hoffnung, dass es bald besser wird.

Das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut ifo hat die Unternehmen im Mai befragt und kommt zu dem Schluss: Die Stimmmung ist minimal besser als noch einen Monat zuvor. Von "guten Aussichten" kann aber bei weitem keine Rede sein: Aktuell beurteilen die Unternehmen ihre Lage immer noch schlechter als in der Finanzkrise 2009.

Zu viele Autos, die keine Käufer finden

Die Nachfrage nach neuen Autos ist eingebrochen und so niedrig wie zuletzt 1991. Die Unternehmen sitzen auf produzierten Fahrzeugen, die sich derzeit aber nicht verkaufen lassen. Wird die Produktion deshalb jetzt gedrosselt, könnte sich bald auf die Zahl der Arbeitsplätze auswirken. Von den Münchner Wirtschaftsforschern heißt es, für die Beschäftigten würden die Probleme jetzt erst richtig losgehen.



Die Branche hofft nicht zuletzt darauf, dass die Große Koalition der Autokonjunktur auf die Sprünge hilft - beispielsweise durch Kaufprämien für Neuwagen. Eine solche Prämie ist aber selbst innerhalb der Koalition umstritten und offenbar einer der Gründe, dass die Verhandlungen über ein Konjunkturpaket am gestrigen Dienstag nicht abgeschlossen werden konnten.

"Auto-Länder" für Kaufprämie, SPD, FDP und Grüne dagegen

Vor allem die Ministerpräsidenten der so genannten Auto-Länder Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg, in denen die wichtigen Hersteller BMW, VW und Daimler ihren Sitz haben, machen sich für eine solche Prämie stark. Sie wollen dabei, dass nicht nur besonders umweltfreundliche Elektroautos gefördert werden, sondern auch herkömmliche Fahrzeuge mit Vebrennungsmotoren. Die SPD lehnt das bisher ab.



Auch aus der Opposition kommt Kritik an der geplanten Kaufprämie. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Fricke sagte im Deutschlandfunk, dieser "gefährliche Versuch einer Lenkungswirkung" sei falsch. Man müsse stattdessen die Grundlagen schaffen, dass Bürger selbst entscheiden könnten, wofür sie ihr Geld ausgeben würden. Auch die Grünen sind strikt gegen eine Kaufprämie.

