Die Zahl der Menschen, die sich wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandeln lassen müssen, steigt langsam an. Noch sind die deutschen Kliniken Herr der Lage.

Der Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der Klinik in München-Schwabing, Clemens Wendtner, sagt, momentan sei man in Wartestellung. Es sei noch nicht der Tsunami, noch nicht die große Welle, die man sehe. Man bekomme jetzt aber kontinuierlich Patienten.

Intensivbehandlung für bis zu 6 Prozent der positiv Getesteten

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert habe, aber keine Symptome zeigt, solle dabei in häuslicher Quarantäne bleiben. Nur etwa 15 bis 20 Prozent der Infizierten hätten so starke Symptome, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Von diesen müsse wiederum etwa ein Drittel auf die Intensivstation verlegt werden, so Wendtner. Man könne damit die Zahlen chinesischer Ärzte bestätigen, auch dort sei das Verhältnis so.



Derzeit sind viele Kliniken dabei, zusätzliche Kapazitäten für die intensivmedizinische Betreuung von Covid-19-Kranken zu schaffen. So werden Gebäudeteile freigeräumt und als Pandemie-Areale ausgewiesen. Wobei derzeit völlig unklar ist, auf wie viele Intensivpatienten sich die Krankenhäuser tatsächlich einstellen müssen. Ein Problem ist dabei der noch fehlende Datenaustausch, kritisiert Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin.

Verlauf der Pandemie unklar - weil Daten fehlen

Man wisse nicht, wie viele der derzeit bereits stationär behandelten Corona-Patienten auf Normal- oder Intensivstationen gepflegt würden, so Busse. Diese Unterscheidung sei aber wichtig, um abschätzen zu können, wie heftig der Ausbruch werde und an welchem Punkt der Pandemie man aktuell angekommen sei. Zusammen mit Vergleichszahlen aus anderen Ländern würde sich das errechnen lassen.



Busse führte aus, auf dem derzeitigen Infektionsniveau von Deutschland habe die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Patienten in Dänemark bei drei Prozent gelegen, in der italienischen Region Lombardei hingegen bei elf Prozent. Durch die fehlenden Zahlen sei es für die deutschen Mediziner schwieriger zu errechnen, wie lange es dauern werde, bis bei den Intensivbetten mit Beatmungsgerät eine kritische Kapazitätsgrenze erreicht werde. Man brauchen daher unbedingt Daten dazu.

Deutsche Kliniken bieten Frankreich Hilfe an

Aktuell sind in den deutschen Krankenhäuser noch ausreichend Kapazitäten vorhanden, so dass man sich bereit erklärt hat, Patienten aus Frankreich aufzunehmen. Die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm wollen Coronavirus-Patienten aus dem benachbarten Elsass aufnehmen, die dringend auf Beatmung angewiesen sind. Darauf hätten sich die Häuser gemeinsam verständigt, teilte das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit.



Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe den grenznahen französischen Krankenhäusern, die im Kampf gegen Corona an der Grenze ihrer Kapazitäten angelangt seien, Hilfe zugesagt. Die vier Unikliniken hätten sich dazu bereiterklärt, schnell und unbürokratisch zu handeln und sofort neun Patienten aufzunehmen.

Kliniken kommen finanziell in Bedrängnis

Für die Krankenhäuser könnte die Corona-Pandemie unterdessen auch zu einem finanziellen Problem werden. Durch die Absage geplanter Operationen fehlten den Krankenhäusern wichtige Einnahmen, so Josef Düllings vom Verband der Krankenhausdirektoren im Interview mit dem Deutschlandfunk. Er hoffe, dass man in einem Monat ein Auffangnetz habe, sonst könnten die ersten Krankenhäuser im Mai in die Insolvenz gehen. Derzeit fahre man mit Vollgas auf die Wand zu.



Aus Italien kommen bereits dramatische Bilder der Überforderung von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pfleger. In einem produzierten Video auf YouTube schildern sie ihren dramatischen Alltag und rufen die Bevölerkerung auf, alles zu tun, um Infektionen zu vermeiden.