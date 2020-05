Schon über die vergleichsweise niedrigen Todesraten im Zusammenhang mit Covid-19 in Deutschland wurde diskutiert. Nun stellen sich einige Medien im Ausland die Frage, warum Deutschland generell vergleichsweise gut durch die Corona-Krise kommt.

Die Neue Zürcher Zeitung schreibt vom "Corona-Wunder Deutschland". Und auch der US-Fernsehsender CNBS fragt sich, warum Deutschland im Umgang mit der Corona-Krise so erfolgreich ist. Sicher sind die weitreichenden Folgen der Corona-Epidemie in Deutschland noch nicht abzusehen - Arbeitsmarktzahlen gibt es zum Beispiel derzeit nur bis Mitte März - und der Umgang mit der Krise ist sicher je nach persönlicher Betroffenheit anders zu bewerten. Doch immerhin sind derzeit Tausende Intensivbetten frei und die Infiziertenzahlen nehmen ab. Auch mussten bisher im Vergleich zu anderen Ländern keine strengen Ausgangssperren verhängt werden, Parks und Baumärkte blieben vielerorts geöffnet. Mögliche Gründe für das gute Abschneiden gibt es viele.

Statistiken und Tests

Wie schon in unserem Text zur recht niedrigen Todesrate erklärt wurde, hat Deutschland von Beginn der Corona-Epidemie an vergleichsweise viel getestet. So konnten auch milde oder symptomlose Krankheitsverläufe entdeckt und isoliert werden. Zudem gehen Virologen davon aus, dass zumindest zu Beginn viele junge Menschen unter den nachweislich Infizierten waren, die etwa aus Skigebieten zurückgekehrt waren. Da sie seltener schwere Verläufe haben, war die Todesrate in Deutschland anfangs besonders niedrig. In Italien geht man davon aus, dass oft vor allem die schweren Fälle in den Krankenhäusern getestet wurde - und so nur wenige leichte Fälle in den Statistiken auftauchen.



Die Dunkelziffer dürfte in Deutschland also weniger hoch sein als in einigen anderen Ländern. Demnach dürfte Deutschland einen vergleichsweise guten Überblick über die Situation haben und entsprechend reagieren können. Auch wird angenommen, dass Deutschland im Vergleich zu Italien einen zwei- bis vierwöchigen Zeitvorsprung hatte.

Antikörperstudien

Deutschland hat zudem bereits mit Antikörperstudien begonnen, um zu erfahren, wie hoch die Dunkelziffer ist. So werden zum Beispiel in München monatlich Menschen in 3.000 Haushalten darauf überprüft, ob sie bereits an Covid-19 erkrankt waren. Damit soll laut "New York Times" herausgefunden werden, welche der sozialen und wirtschaftlichen Beschränkungen das Virus am effektivsten eingedämmt haben.



Mitelfristig ist zudem eine repräsentative Bevölkerungsstudie mit insgesamt 15.000 Menschen an 150 Orten geplant. Erste Ergebnisse werden für Juni erwartet. Dadurch soll auch die tatsächliche Sterberate besser abgeschätzt werden.

Gesundheitssystem

Bundesgesundheitsminister Spahn wurde kürzlich im US-amerikanischen Fernsehensender CNBC nach dem bisher guten Abschneiden Deutschlands gefragt. Man habe das Coronavirus von Anfang an sehr ernst genommen und so Zeit gewonnen, sich vorzubereiten, antwortet er. Das Gesundheitssystem sei in einem sehr guten Zustand. Eine Aussage, über die sich angesichts etwa von unterbesetzten Stationen, unterfinanzierten Krankenhäusern und mangelnder Schutzausrüstung sicher streiten lässt.



Dennoch ist es in der aktuellen Situation durch die Absage von planbaren Operationen sowie Umschulungen von Personal bisher gelungen, genügend Kapazitäten für schwere Covid-19-Fälle freizuhalten. Spahn erklärte, man habe ein gutes Netzwerk an Allgemeinmedizinern, die sich um die leichten Fälle kümmerten, sodass die Krankenhäuser Kapazitäten für die schweren Fälle hätten. Auch habe Deutschland eine hohe Zahl an Intensivbetten, die man in der Krise auf 40.000 ausgebaut habe. Ergänzend nannte er ein gutes Labor-Netzwerk, auf das man bereits zu Beginn der Krise zurückgreifen konnte. Zudem sei der erste Corona-Test in Deutschland entwickelt worden.



Im Vergleich etwa mit den USA fällt die flächendeckende Krankenversicherung in Deutschland auf. Wer versichert ist, nimmt eher medizinische Hilfe und Beratung in Anspruch. In den USA gehen Menschen ohne Versicherung aus Angst vor hohen Arztrechnungen meist nur spät und in schweren Fällen zum Arzt - und können dann eventuell nicht mehr entsprechend versorgt werden.

Wirtschaftshilfen

Mit dem Instrument der Kurzarbeit werden in Deutschland Unternehmen entlastet. Sie können ihre Arbeitnehmer weiter beschäftigen und müssen sie nicht entlassen, wie dies in zahlreichen anderen Ländern wie den USA oder Brasilien der Fall ist. Das Kurzarbeitergeld in Deutschland, das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wird, liegt derzeit bei 60 Prozent, bei Beschäftigten mit Kindern bei 67 Prozent der Nettoeinbußen. Arbeitsminister Heil (SPD) hat sich für eine Anhebung des Kurzarbeitergelds auf 80 Prozent beziehungsweise 87 Prozent für Mai, Juni und Juli ausgesprochen. Sicher ist bereits jetzt, dass die im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit veranschlagten 255 Millionen Euro zur Bezahlung von Kurzarbeit bei weitem nicht ausreichen werden. Die Bundesagentur verfügt derzeit allerdings über eine Rücklage in Höhe von 26 Milliarden Euro, von der sie zehren kann. Die EU-Finanzminister haben sich Anfang April auf ein europäisches Kurzarbeitergeld nach deutschem Vorbild geeinigt.



Deutschland hat als weitere haushaltspolitische Maßnahme die Schuldenbremse ausgesetzt und die "schwarze Null" im Haushalt vorerst aufgegeben, nachdem sechs Jahre lang keine neuen Schulden gemacht wurden. Das Kabinett beschloss einen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro. Der Umfang der haushaltswirksamen Maßnahmen zum Umgang mit der Coronakrise beträgt insgesamt 353,3 Milliarden Euro und der Umfang der Garantien insgesamt 819,7 Milliarden Euro.

Gesellschaft/Mentalität

Gesundheitsminister Spahn betont die große Unterstützung der Deutschen für die angeordneten Maßnahmen. Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise hätten "eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und Unterstützung" in der Bevölkerung gefunden, sagte er mit Blick auf das Osterwochenende. Der Politologe Uwe Jun sagte der "NZZ" mit Blick auf die Mentalität: "Die Deutschen befolgen staatlich gesetzte Regeln stärker als manch andere Nation." Das spiele bei der Bewältigung der Corona-Krise eine nicht zu unterschätzende Rolle. Kanzlerin Merkel zeigte sich zuletzt aber vorsichtig: Sie sei skeptisch und mache sich große Sorgen, dass sich die Bürger angesichts der breiten Diskussion über Lockerungen nicht mehr so genau an die Regeln hielten. Gesundheitsminister Spahn kritisierte, dass die Bundesländer unterschiedliche Regelungen zu Großveranstaltungen beschlossen hätten. Dies gefährde die Akzeptanz der Maßnahmen bei den Bürgern. Daher bleibt der Umgang mit der Krise auch in Deutschland ein schwieriges Unterfangen - und jedes positive Zwischenfazit nur eine Momentaufnahme.

