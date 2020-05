Eine "kleine Grippe" - so bezeichnete Brasiliens ultrarechter Präsident Bolsonaro die Lungenkrankheit Covid-19. Inzwischen meldet das südamerikanische Land täglich neue Rekorde bei den Neuinfektionen, indigene Stämme fürchten, dass das Virus sie auslöschen könnte. Warum Brasilien ein Hot-Spot der Pandemie ist.

Inzwischen hat das Land die weltweit vierthöchste Zahl an bestätigten Corona-Fällen. Insgesamt sind laut Gesundheitsministerium mehr als 230.000 Fälle bekannt bei rund 211 Millionen Einwohnern. Allerdings werden viel weniger Menschen getestet als in vielen anderen Ländern. Deshalb befürchten Experten, dass die Dunkelziffer rund 15 Mal höher liegt. Die Zahl der Toten wird mit mindestens 15.600 angegeben.

Gouverneure widersetzen sich Regierung

Ein Grund für die stark steigenden Zahlen ist der Umgang der Regierung Bolsonaro mit der Krise. Denn statt frühzeitig strenge Beschränkungen einzuführen, leugnete sie lange die Gefahren. Der Präsident selbst kritisiert Gouverneure, die schließlich selbst Auflagen für das öffentliche Leben erließen - und Beschränkungen bis hin zu Ausgangssperren verhängten.



Bolsonaro argumentierte unter anderem, die Schließung von Geschäften, Restaurants und Schulen sowie Quarantänevorschriften und Kontaktbeschränkungen seien für die Wirtschaft des Landes nicht tragbar. Jüngst twitterte er: "Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend werden die Zukunft derjenigen sein, die die Tyrannei der totalen Isolation unterstützen." Der Präsident vertritt die Auffassung, dass durch verlorene Arbeitsplätze mehr Schaden angerichtet werde als durch die Krankheit selbst. Er fordert die Lockerung der Beschränkungen. Bolsonaro selbst tritt weiter auf - meist ohne Maske und ohne Abstandsregeln einzuhalten.



Dabei haben die Gouverneure allerdings das Recht auf ihrer Seite. Das Oberste Gericht verfügte, dass gesundheitspolitische Maßnahmen wie Einschränkungen des öffentlichen Lebens bei den Bundesstaaten und Gemeinden liegen.

Zwei Gesundheitsminister in einem Monat

Allerdings ist Bolsonaros Kurs auch in der eigenen Regierung umstritten. So verlor der Präsident binnen eines Monats zwei Gesundheitsminister, beide wegen Streitigkeiten über den richtigen Weg in der Corona-Krise. Mitte April hatte Bolsonaro den beliebten Minister Mandetta entlassen. Dieser hatte sich mehrfach gegen den Präsidenten aufgelehnt und versucht, strikte Corona-Auflagen nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation gegen den Willen des Staatschefs durchzusetzen.



Nur wenige Wochen darauf trat Mandettas Nachfolger Teich zurück. Dieser hatte sich mit Bolsonaro vor allem über den Einsatz von Chloroquin in der Covid-19-Behandlung gestritten (mehr zu dem Them ain unserem ausführlichen Artikel: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?).



Dennoch gibt es auch auf Regierungsebene einige Maßnahmen gegen das Virus. So wurde sich mit dem Nachbarland Kolumbien darauf verständigt, die Militärpräsenz an der Grenze zu verstärken. Zudem sollen Informationen ausgetauscht und die Gesundheitsmaßnahmen in den besonders betroffenen Regionen koordiniert werden.

Gefahr für indigene Stämme

Als besonders gefährdet gilt die indigene Bevölkerung. Schon jetzt sind nach Angaben der Vereinigung der Ureinwohner Apib mindestens 38 indigene Völker in Brasilien betroffen. 440 Ureinwohner hätten sich mit dem Virus angesteckt, 92 seien bereits an den Folgen gestorben. Das Virus erreiche mit "beängstigender Geschwindigkeit" alle Gebiete der Ureinwohner, warnte Apib. Diese seien schon in der Vergangenheit durch eingeschleppte Krankheiten schwer getroffen worden.



Dazu kommt, dass insbesondere in dem weitläufigen Amazonas-Gebiet nicht ausreichend Intensivbetten zur Verfügung stehen. Dort gibt es in der Hauptstadt des Bundestaats, Manaus, 50 Intensivbetten für 1,7 Millionen Einwohner, das Gesundheitssystem sei bereits vor Wochen kollabiert, wie der ARD-Weltspiegel berichtet. Zudem hätten insbesondere Mitglieder indigener Stämme Vorbehalte gegen westliche Medizin.

Krankenhäuser überlastet

Eine rasche Besserung der Lage ist in Brasilien noch nicht in Sicht. Inzwischen sind vielerorts wegen der steigenden Infektionszahlen und wegen Misswirtschaft Krankenhäuser auch in anderen Städten und Bundesstaaten an ihre Grenzen geraten. Patienten berichten, dass sie von einer Klinik in die nächste geschickt werden, weil die Häuser überfüllt sind. An einigen Orten wurden Massengräber ausgehoben, um die zahlreichen Toten zu bestatten.



Ein Kurswechsel scheint sich bei Bolsonaro nicht abzuzeichnen. Beobachter vermuten, dass das auch wegen des innenpolitischen Drucks so ist. So hatte das Oberste Bundesgericht wegen des Verdachts der politischer Einflussnahme auf die Bundespolizei und Amtsmissbrauchs die Eröffnung eines Verfahrens gegen den Präsidenten genehmigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Behandlungsmöglichkeiten: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Ansteckungsgefahr: Was bringt die Schließung von Kitas und Schulen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Diagnose: Wer auf das Coronavirus getestet werden kann

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Besondere Risiken: Wie sich die Coronakrise auf Krebspatienten auswirkt

Urlaub, Sport und Freizeit

+ Reisen: Wie ist der Stand bei den Gutscheinlösungen für die Reisebranche?

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.