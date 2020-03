"Desinfektionsmittel - ganz einfach zuhause herstellen", "Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht neues Rezept" - mit solchen Schlagzeilen erreichen Onlinemedien in Zeiten der Angst vor dem Coronavirus große Aufmerksamkeit. Doch zuhause alkoholische Lösungen anzurühren, ist weder von der WHO empfohlen noch ungefährlich.

Das "WHO-Rezept", das nun vielerorts zitiert wird, ist dafür gedacht, medizinisches Handeln in entlegenen Gegenden ohne Infrastruktur sicherer zu machen. In Deutschland kann es durch eine Sondergenehmigung aktuell auch in Apotheken eingesetzt werden. Das bedeutet: Apothekerinnen und Apotheker können nun schneller für ausreichenden Nachschub sorgen, indem sie das Mittel selbst anmischen. In erster Linie wird dieser in Kliniken und Praxen gebraucht, also dort, wo Desinfektion wirklich nötig ist. Zuletzt waren die industriell hergestellten Mittel dort knapp geworden, ebenso wie Schutzkleidung und Atemschutzmasken, unter anderem durch Diebstähle.

"Chemikalien sind aus guten Gründen reguliert"

Für den Hausgebrauch ist das Anmischen eigener Desinfektionsmittel nicht sinnvoll, betont etwa die Berliner Apothekenkammer. "Für die Herstellung werden feuergefährliche Chemikalien benötigt, deren Verwendung aus guten Gründen reguliert ist“, sagte die Präsidentin der Kammer, Kemmritz, dem Ärzteblatt. Laien sollten damit besser nicht nach Anleitungen aus dem Internet experimentieren. Auch die Bundesvereinigung der Apothekerverbände warnt: "Niemand sollte sich selbst zuhause ein Desinfektionsmittel aus frei verfügbaren Zutaten zusammenrühren, denn das kann gefährlich werden." Dabei geht es vor allem um den Umgang mit sehr hochprozentigem Alkohol.



Ein weiteres Argument der Apotheker gegen den Selbstversuch lautet: Auch Rohstoffe zur Herstellung von Desinfektionsmitteln waren zuletzt knapp. Deshalb sollten Privatleute diese Zutaten den professionellen Anwendern überlassen. So können sie dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden: in Notaufnahmen und auf Krankenstationen, aber auch in Arztpraxen und Alten- und Pflegeheimen.

Händewaschen bleibt das Mittel der Wahl

Desinfektionsmittel seien für gesunde Menschen auch in Zeiten der Coronakrise zudem nicht notwendig, betonen Experten immer wieder. Besser geeignet, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, ist neben der Vermeidung von Kontakten das häufige und richtige Händewaschen.



Wer aus guten Gründen dennoch privat Desinfektionsmittel verwenden will, etwa weil er einer Risikogruppe angehört oder aus beruflichen Gründen weiter viele Kontakte haben muss, dem bleibt nur die beharrliche Nachfrage in Apotheken. Sofern die Rohstoffe verfügbar sind, kann dort grundsätzlich auch für einzelne Kunden etwas hergestellt werden.

Schnapsbrennereien helfen aus

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg betonte, dass es zum Beispiel Lieferschwierigkeiten bei reinem Alkohol gibt. Abhilfe schaffen in mehreren Regionen nun Schnapsbrennereien. Sie stellen ihre Vorräte an Neutralalkohol den Apotheken, Kliniken und pharmazeutischen Betrieben zur Verfügung. So entsteht dann vorübergehend etwas weniger Himbeergeist, Likör oder Gin - und etwas mehr Desinfektionsmittel.



In Polen wird der Alkohol inzwischen auch von der Staatsanwaltschaft geliefert: 430.000 Liter Wodka und andere Spirituosen, die zuletzt bei Razzien beschlagnahmt wurden, hätten eigentlich vernichtet werden sollen, erklärte die Behörde. Angesichts der Coronakrise habe man die illegale Ware stattdessen öffentlichen Einrichtungen übergeben. Jetzt sollen damit öffentliche Verkehrsmittel oder Krankenhäuser gereinigt werden.